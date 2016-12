Garmin Forerunner 225: consigli per il cardiofrequenzimetro

Sono da sempre un fan dei GPS+cardio Garmin: da anni possiedo un Edge 500 per la mountain bike e un Forerunner 210w per corsa ed escursioni. Quando in primavera ho visto l’annuncio del Forerunner 225, ho capito che era arrivata l’ora di un upgrade: finalmente niente più fascia per il cardiofrequenzimetro!

Da quando ho iniziato a correre la fascia è sempre stata un punto dolente, specialmente durante i mesi estivi: durante l’inverno l’intimo funzionale contribuisce a tenerla ferma, in estate “saltella” insieme a te. Il risultato sono dolorose abrasioni sul torace, specialmente nella zona centrale in cui si concentra il peso del sensore. In parte avevo risolto il problema passando dalla fascia originale Garmin Premium a una della Polar (il collegamento del sensore è uguale, per cui è sufficiente trasferire il sensore), ma il fastidio rimaneva. Anche quando viaggi è sempre un oggetto in più da portarsi appresso, a meno di rinunciare ai dati del cardio.

Tornando al Forerunner 225: ormai lo sto utilizzando da quattro mesi e ne sono veramente soddisfatto. La velocità con cui allinea i satelliti è favolosa rispetto al precedente, niente più “pinza” per scaricare i dati o caricarlo (credo sia l’interfaccia più assurda mai creata), contapassi incluso. Ottenere buoni risultati dal sensore ottico è stato un po’ più complicato, per cui ecco qualche suggerimento banale ma pratico se riscontri letture ballerine:

Stringi il cinturino. Si tratta di un sensore ottico: se passa luce tra la guarnizione alla base e il tuo polso la lettura sarà meno affidabile.

Se il tuo braccio sembra la zampa dell’orso Yoghi, oppure hai il polso pesantemente tatuato, potresti riscontrare qualche problema di lettura.

Non allacciarlo esattamente al polso, posizionalo leggermente più in alto dove l’osso non intralcia.

Se continui ad avere letture strane, prova a indossarlo al contrario (sul lato interno del polso).

Nel mio caso ho optato per tenerlo interno sul braccio destro: i pulsanti sono orientati verso il gomito, meno rischi di premerli muovendo la mano, e lo sento meno strano rispetto al braccio sinistro.

Ecco un esempio di scarsa e buona lettura (in blu il passo, in rosso la frequenza cardiaca).

P.S. Nel caso abbiate qualche dubbio, non è un post sponsorizzato. Non solo il dispositivo è stato pagato, ma è stato acquistato a prezzo pieno visto che non volevo aspettare i primi sconti.