Parigi – Consigli di viaggio

Visto che ogni tanto qualche parente o amico chiede consigli su Parigi, me li segno da qualche parte così non devo ripartire da zero ogni volta.

Aereo e aeroporti

Inevitabilmente la mia esperienza in materia è limitata alla zona tra Milano e Verona:

Verona: c’è un volo AirFrance ma è sconsigliato. Piccolo, se non ricordo male atterra a CDG terminal 2G (aka “in culo ai lupi”), costoso.

Bergamo: Ryanair ha orari assurdi. Se essere in aeroporto alle 5 non è un problema, è una buona scelta, specialmente se volete sfruttare il primo giorno. Non ho mai volato a Paris Beauvais, credo ci voglia un bel po’ di tempo per arrivare in città e non ho idea di come sia servito dai mezzi.

Linate: personalmente viaggio spesso con Easyjet. Ci sono voli intorno all’ora di pranzo, e rientro in prima serata.

Malpensa: se non fosse a 160 km di distanza sarebbe anche un’opzione valida.

A differenza di altre città europee, atterrare a Charles de Gaulles (CDG) o Orly (ORY) non fa molta differenza, sono entrambi ben serviti dai mezzi e relativamente vicini alla città.

Mezzi di trasporto

Siete scesi dall’aereo e dovete raggiungere la città. Come fare?

A CDG seguite le indicazioni per il treno RER B (si trova sotto il terminal 2). Potete acquistare il biglietto per la città prima di accedere alla stazione TGV. Châtelet Les Halles è una buona stazione di scambio per passare alla metropolitana.

Se siete diretti in zona Opéra, il RoissyBus è un’ottima soluzione: niente bisogno di spostare le valigie da un mezzo all’altro, si può acquistare il biglietto online o ai distributori in aeroporto, tenete però conto dell’orario e del potenziale traffico.

Discorso biglietti: per entrare in città servono biglietti da 5 zone (sono in comune tra treno e metro), per viaggiare in città bastano quelli da 3 zone. All’entrata di ogni metropolitana ci sono i terminali per acquistare i biglietti, cercate sempre di acquistare i carnet da più biglietti (più convenienti), non i biglietti singoli.

Un’altra opzione, specialmente se avete in programma di usare molto i mezzi, è quella di acquistare i biglietti Paris Visit, anche online (ad esempio li ho acquistati su questo sito). Fate i vostri conti in base al programma.

Consigli in ordine sparso:

Ci sono mappe del metro in tutte le stazioni. Prima di passare i tornelli è buona cosa sapere quale linea dovete prendere ma soprattutto in quale direzione volete andare (il capolinea). Plus: tenete il PDF dei mezzi sul telefono.

Quando la stazione indica la presenza di altre linee, non significa che scendete dal treno e in due passi siete all’altra linea. Se va bene camminate qualche minuto, se va male dovete trottare per 15 minuti su tapis roulant e scale. A proposito di tapis roulant e scale mobili: imparate a tenere la destra! I francesi sono incazzosi, hanno fretta, quasi peggio dei milanesi.

Se dovete viaggiare con un trolley gigantesco, il cambio treno-treno (es. RER A – RER B) è solitamente più agevole di quello treno-metro.

Musei

Il mio consiglio personale, a meno che abbiate intenzione di visitare un solo museo, è quello di acquistare il Museum Pass. A differenza del Paris Visit, è praticamente sempre più conveniente rispetto ai biglietti singoli.

Cosa visitare? A voi la scelta:

Se arrivate nel tardo pomeriggio potete fare un salto a Montmartre e alla Tour Eiffel. Cercate di essere in zona Trocadéro allo scoccare dell’ora per vedere lo spettacolo di luci.

Il Louvre e Versailles sono i musei che aprono per primi (alle 9). Se andate al Louvre non usate l’entrata dalla metropolitana (dove c’è il Carousel di negozi), ma uscite nel piazzale con la piramide, di solito c’è meno coda (ma sembra il contrario durante la giornata).

Una buona idea è quella di spezzare la visita in due – la prima volta ai piani alti (andate direttamente alla galleria degli italiani per schivare la ressa, e non perdete la Galerie d’Apollon lì vicino), la seconda volta ai piani bassi (sculture). A Versailles ricordate che i musei esterni (Trianon e Petit Trianon) aprono solo a mezzogiorno, e se decidete di prendere il “trenino” tanto vale fare il biglietto (direttamente dall’autista) al palazzo.

Dopo aver visitato Notre-Dame fermatevi alla Saint-Chapelle. Già che ci siete potete fermarvi anche alla Conciergerie (la prigione a fianco), ma non è all’altezza della cappella.

Se siete appassionati di arte moderna, fate un salto al Centro Georges Pompidou (con il museum pass si accede solo al quarto e quinto piano) e alla casa di Picasso. Non essendo un appassionato del genere, non li ho trovati particolarmente entusiasmanti.

4 giorni sono l’ideale per riuscire a infilare tutte le visite nel programma.

Ristoranti

Parigi è cara, mettetevi il cuore in pace. Per colazione tenete conto che spesso i bar aprono tardi (dopo le 7.30), e quasi mai sono aperti la domenica.

Il consiglio è di cercare un bar dove hanno il menu petit dejeuner: con 9/10 € di solito vi danno una bevanda calda (caffé latte, tè o cioccolata), croissant, baguette con burro/marmellata, succo d’arancia. Un cappuccino può tranquillamente costare 5/6 €, meglio berlo quando tornate a casa. In zona Opéra conosco il Café de l’Opéra, oppure poco più in là ce n’è uno all’incrocio tra Rue la Fayette e Rue du Faubourg Montmartre (di fronte a “Au Général La fayette”). L’alternativa è cercare una pasticceria (boulangerie) che faccia anche il caffè (sembrano essere aumentate di recente).

Un ristorante caratteristico a prezzo molto economico per gli standard parigini è Le Bouillon Chartier: è sempre aperto (dalle 11.30 fino alle 24), e molto frequentato. In zona Grand Boulevards c’è solo l’imbarazzo della scelta per quanto riguarda i ristoranti. Evitate la pizza, a meno che non riusciate a vederne una ordinata da altri clienti prima di entrare nel ristorante 😉