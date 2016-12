Piccole soddisfazioni di corsa

Sono passati quasi 2 anni dal mio primo tentativo di corsa all’aperto (5 km @ 8:00/km, cinque pause a giudicare dal tracciato del cardio) e, contrariamente a ogni mia previsione, continuo a correre e soprattutto continua a piacermi farlo.

Visto il tipo di lavoro che faccio (sedentario) devo fare attività fisica, e la corsa rappresenta la soluzione ideale in termini di tempi (1-2 ore al massimo) e forma (esci all’aperto, staccati dalla tecnologia, libera la testa).

Dal mio ultimo post sull’argomento sono anche riuscito a togliermi qualche soddisfazione.

Mi sono reso conto di aver raggiunto un punto di stasi a inizio 2016, in cui faticavo a raggiungere 10 km di corsa, per cui ho iniziato a seguire un piano di allenamento su Strava per la mezza maratona per darmi uno stimolo. L’obiettivo è di correre la distanza sotto le 2 ore, poi magari penserò anche a iscrivermi a qualche gara (se riesco a decifrare il delirio tutto italiano su certificati agonistici, iscrizione ad associazioni sportive, ecc.). Il record attuale in allenamento è 2:02:06.

Ho anche avuto la fortuna di correre in giro per il mondo durante le trasferte di lavoro:

Portland: mi sono limitato a correre sul lungo fiume, freddo becco in dicembre. Voto: 6,5

Bucarest: ero abbastanza terrorizzato dalle letture sui cani randagi, non ne ho praticamente visti. Voto: 6 (guidano come pazzi, marciapiedi non sempre percorribili)

Vilnius: città molto bella, verde, una marea di piste ciclabili, bellissimo percorso lungo il fiume per correre immersi nella natura. Voto: 7

Whistler: ho il rimpianto di non aver esplorato più sentieri e percorsi. Ambiente assolutamente favoloso. Voto: 7,5

Corvara (Trentino, vacanze): bella lei, peccato che o da una parte o dall’altra la salita assassina te la becchi. Voto: 7

Istanbul: pessima la parte Sultanahmet, dopo aver schivato pedoni e traffico in centro ti ritrovi sul lungo mare, su una strada dove passano auto a 90 km/h, con cani randagi e il marciapiede che finisce improvvisamente. Decisamente meglio Kadıköy, peccato per i branchi di cani (uno ha cercato di assaggiarmi una chiappa). Voto: 5 Sultanahmet, 7 Kadıköy.

Orlando: monotona. Non riesci a fare un percorso oltre i 5 km senza girare come una trottola. Nota a margine: per la prima volta ho visto l’America che vediamo in televisione, con orde di trasportini elettrici e persone enormi. Voto: 6

Singapore: ho “corso” 5 km solo per giustificare il fatto di essermi portato scarpe e abbigliamento. A oggi sono convinto che conti più come nuoto che corsa. Voto: 5

Dublino: bellissima, magari un filo meno vento, e meno clima da pinguini la prossima volta? Voto: 6,5

Ho anche fatto le mie prime ripetute. Meglio non aggiungere commenti su questo strumento del demonio 🙂