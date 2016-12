HP 250 G3 – Sconsigliato per upgrade

È arrivato il tempo di cambiare uno dei notebook di casa, ormai lento oltre ogni limite di umana sopportazione (ha ancora Windows Vista). Girando un po’ in rete ho trovato un HP abbastanza interessante: HP 250 G3, monitor 15.6″, Intel Core i5-4210U, 4 GB di RAM, hard-disk 500 GB, DVD±RW, 1xUSB 3.0, Free DOS. Insieme al notebook ho ordinato un SSD da 240 GB, visto che è il componente che influisce maggiormente sulla velocità finale.

Il computer è “onesto”, l’area della tastiera sembra un po’ troppo flessibile ma in generale ha un buon rapporto qualità/prezzo. Tutto bene, finché non scopri cosa tocca fare per sostituire l’hard-disk (non esiste un cassetto estraibile con l’hard-disk o uno scomparto per la RAM):

Togliere tutte le viti del fondo. Tocca anche scollare i due piedini posteriori, visto che due viti sono nascoste lì sotto.

Sfilare il masterizzatore DVD.

Sganciare la tastiera e scollegarla. Non lo si capisce bene da alcuni video, ma la piattina non è “incastrata” nel connettore (non bisogna tirarla), bisogna ruotare di 90° il connettore grigio verso l’alto sbloccando la piattina.

Sganciare i connettori (piattine) di touchpad e pulsante di alimentazione.

Togliere altre 4 viti e sganciare il coperchio superiore.

Personalmente credo di non aver mai visto un notebook progettato in modo più assurdo. Come detto il computer è onesto per il prezzo, ma decisamente sconsigliato se vi spaventate di fronte a questo tipo di operazione, soprattutto su una macchina nuova.