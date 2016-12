Pedala che ti passa

Tra i propositi per il 2015 c’era quello di correre almeno 100 km al mese. Sarà dura, visto che mi è ufficialmente tornata la scimmia per la MTB, e mi sono finalmente deciso a cambiare la vecchia (12 anni) con una 29″.

Per il momento il 2015 segna 326 km di corsa, 618 km in mtb. Per quest’ultimo dato la differenza sostanziale è il dislivello totale: 10.127 m (fatti in buona parte su sterrato), contro i 13.401 m (per 1.121 km) del 2014.