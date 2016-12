Linux: autenticazione su server remoto con chiavi SSH

Appunti per tecnici anziani e smemorati: come configurare l’accesso via SSH utilizzando una coppia di chiavi invece di nome utente e password.

Passo 1: generare la chiave

ssh-keygen -t rsa

Personalmente assegno un nome diverso rispetto al predefinito (id_rsa) per capire al volo di che cosa si tratta.

Passo 2: copiare la chiave sul server

Copiare il file via FTP o direttamente via scp

scp /home/UTENTE/.ssh/id_rsa.pub UTENTE_REMOTO@SERVER_REMOTO:.

Effettuare l’accesso al server via SSH (con nome utente e password) e copiare il contenuto della chiave pubblica in .ssh/authorized_keys

cat /home/UTENTE/id_rsa.pub >> /home/UTENTE/.ssh/authorized_keys

Se necessario creare la cartella .ssh prima di lanciare questo comando. Dovrebbe funzionare anche con sss-copy-id, ma su Mac va installato (es. con homebrew).

ssh-copy-id -i /home/UTENTE/.ssh/id_rsa UTENTE_REMOTO@SERVER_REMOTO

Passo 3: modificare .ssh/config in locale per utilizzare la chiave

Host SERVER_REMOTO User UTENTE_REMOTO IdentityFile ~/.ssh/id_rsa

Nel file config è possibile utilizzare wildcard, particolarmente utile per le innumerevoli macchine virtuali 🙂