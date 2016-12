WordPress: Internal Error 500 su Aruba (controllate la versione di PHP)

Oggi un’installazione di WordPress ospitata su Aruba ha iniziato a dare errori in area di amministrazione: impossibile accedere alla pagina degli aggiornamenti e alla gestione dei plugin, errori salvando nuove bozze.

Provato nell’ordine a:

Rinominare la cartella wp-content/plugins, nel dubbio disattivati anche i plugin via database.

Ripristinare i permessi in Aruba da Pannello di controllo hosting Linux → Strumenti e impostazioni → Riparazione Permissions [sigh].

Sostituire tutti i file del core di WordPress con quelli di un pacchetto pulito.

Il log di errori, accessibile via Pannello di controllo hosting Linux → Strumenti e impostazioni → Mostra log degli errori, riporta “End of script output before headers” per ogni pagina di errore visualizzata.

A questo punto ho aperto un ticket di assistenza con scarse speranze di soluzione.

Nel frattempo l’illuminazione è arrivata via Twitter da San Beggi: controlla la versione di PHP.

@flod guarda dal pannello che non sia rimasta indietro la versione di PHP, con le vecchie lo fa. selezioni la più recente e va a posto. — Andrea Beggi (@abeggi) August 29, 2015

L’ho trovata impostata a 5.2.x, e visto che il tutto ha sempre funzionato dubito sia mai stata impostata a quel valore, considerato anche questo post di “solo” 4 anni fa.

Morale della favola: controllate la versione di PHP, anche a prescindere da eventuali errori.