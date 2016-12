WordPress: YouTube e feed RSS

Questa mattina ho scoperto che il codice utilizzato da anni per visualizzare in WordPress i video recuperati da un feed RSS di YouTube ha smesso di funzionare. Invece di visualizzare il video corretto, ci si trova davanti a questo avviso.

Ecco il codice aggiornato e ripulito. Il videoId è disponibile direttamente nell’XML del feed.

<?php include_once(ABSPATH . WPINC . '/feed.php'); $get_videos = function ($feed_data) { $output = "<ul>

"; if (! $feed_data) { $output .= "<li>Nessun video disponibile</li>

"; } else { foreach ($feed_data as $item) { $youtubetitle = $item->get_title(); $video_id = $item->get_item_tags( 'http://www.youtube.com/xml/schemas/2015', 'videoId' ); $youtubeid = $video_id[0]['data']; $output .= "<li>

"; $output .= '<iframe width="240" height="176" src="https://www.youtube.com/embed/' . $youtubeid . '?controls=0&showinfo=0" frameborder="0"></iframe>'; $output .= "<span>{$youtubetitle}</span>

"; $output .= "</li>

"; } } $output .= "</ul>

"; return $output; }; ?> <h3>Video</h3> <?php $url = **** URL del feed RSS****; $rss = fetch_feed($url); if (! is_wp_error($rss)) { // Verifica se l'oggetto è stato creato correttamente // Individua il numero di video presenti, al massimo leggine 3. $maxitems = $rss->get_item_quantity(3); // Crea un array di tutti gli elementi (il primo elemento ha indice 0). $rss_items = $rss->get_items(0, $maxitems); } echo $get_videos($rss_items) ?>